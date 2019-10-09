رئيس الصين: إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان مفيد لشعبي الدولتين

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان على أساس مبدأ "صين واحدة" يتفق مع اتجاه العصر ويفيد شعبي البلدين.
وأضاف بينج –خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وزراء جزر سليمان "ماناسه سوجافار" في دار ضيافة الدولة بالعاصمة
وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جزر سليمان "جيرميا مانيل" قد وقعا في 21 من الشهر الماضي في بكين، بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وتؤكد الصين أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وأن حكومتها هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وهذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمي من المجتمع الدولي.
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