روسيا: لا بد من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إلى حماية وحدة الأراضي السورية، وذلك بينما تستعد القوات التركية لعملية في شمال شرق سوريا.
وأبلغ لافروف الصحفيين خلال زيارة لكازاخستان في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا متناقضة وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا.
وقال لافروف إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأميركي عن سحب قوات ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".
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وأضاف عقب محادثات في نور سلطان عاصمة كازاخستان "يجب تجنب ذلك بأي ثمن".
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