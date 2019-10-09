مادورو يرفض اتهامات بوقوفه وراء الاحتجاجات في الإكوادور

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتهامات من جانب رئاسة الإكوادور بأنه يقف وراء الاحتجاجات التي تشهدها تلك الدولة المجاورة لفنزويلا.
واستنكر مادورو تلك الاتهامات قائلاً: "الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو خرج ليقول إن ما يحدث هناك هو خطأي، وإنني أستطيع الإطاحة بالحكومة بتحريك شاربي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.
وتشهد الإكوادور احتجاجات على رفع الدعم عن الوقود.
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وارتفعت أسعار الوقود بأكثر من الضعف يوم الخميس الماضي، بعدما رفعت الحكومة الدعم بنسبة 40 %على الوقود، مشيرة إلى أن الدعم يؤثر سلباً على الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً.
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