كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعتقل 35 شخصًا انتقدوا قناة الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى أمن الدولة القطري، اليوم الأربعاء، على 35 قطريًا بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأى على تويتر عن طريق انتقادهم قناة الجزيرة لموقفها المعادى ضد مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم اعتقال المواطنين بمجرد كتابتهم تغريدات على صفحاتهم ينتقدوا قناة الجزيرة واستمرارها فى الهجوم على مصر فقط، وشن حربا إعلامية دون مبرر.

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وتابع موسى :" أن المقبوض عليهم تساءلوا لماذا يتم إذاعة جميع الأخبار ضد مصر، بالإضافة إلى انتقادهم لدور الإسرائيلى عزمى بشارة، وأموال مؤسسة قطر الخيرية أين تذهب؟ ".