كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد "أردوغان" يتعهد بالهجوم التركي في سوريا قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعملية عسكرية في شمال سوريا في الأيام المقبلة، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستسحب ممتلكات عسكرية من المنطقة.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فريتين ألتون، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس الثلاثاء، إن "أردوغان" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتفقا على "نقل قيادة حملة مكافحة داعش" إلى أنقرة، مشيرًا إلى أن القوات التركية "مع الجيش السوري الحر، ستعبر الحدود التركية السورية قريبًا".

وأعطى "ألتون" خيارًا للمقاتلين الأكراد الباقين في المنطقة والذين يُعتقد أنهم معرضون للخطر من هجوم أنقرة.

وقال "ألتون"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست": "يبقى أن نرى ما إذا كان متشددو وحدات حماية الشعب سيوافقون على التغيير في قيادة الحملة".

وحسب الصحيفة، أضاف: "في الواقع، أمامهم خياران: إذا كانوا مهتمين حقًا بمحاربة تنظيم داعش، فيمكنهم الخلل دون تأخير. أو يمكنهم الاستماع إلى قادتهم، الذين يقولون إنهم سيقاتلون القوات التركية - وفي هذه الحالة، لن يكون أمامنا خيار سوى منعهم من تعطيل جهودنا ضد تنظيم داعش".

لم يحدد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية إطارًا زمنيًا محددًا للهجوم الموعود.

تعتبر تركيا أن القوات الكردية تهديد للأمن القومي وهددت مرارًا وتكرارًا بشن هجوم على شمال سوريا كوسيلة لإجبارها على الخروج من المنطقة.

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في أغسطس، أعلنت واشنطن وأنقرة عن موافقتهما على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق وإدارة إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

في حالة إنشاء منطقة آمنة، يتعين على وحدات حماية الشعب إزالة قواتها وأسلحتها من المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان يوم الثلاثاء، إن أنقرة أكملت الاستعدادات للتوغل العسكري.

وصدر بيان بعد فترة وجيزة من الغارات الجوية التركية التي دمرت جسرين عند حاجز السمالكا على الحدود بين سوريا والعراق.

تخضع نقطة تفتيش السمالكا لسيطرة الوحدات العربية الكردية في قوات سوريا الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة. أعلن البيت الأبيض أنه لن "يدعم أو يشارك في" عملية تركيا المقبلة.

إدارة الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا - المنطقة الواقعية المتمتعة بالحكم الذاتي - مستعدة للمحادثات مع دمشق مع اقتراب العملية التركية، وفقًا لتصريحات سابقة صادرة عن كبير المسؤولين بدران جياكورد.