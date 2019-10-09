كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشهادات الجميع.. قطر تفشل في تنظيم بطولة ألعاب القوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مؤسسة ماعت، تقريرًا جديدًا، رصد فضائح تنظيم قطر في بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت بشهادات الجميع من المشاركين ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأظهر التقرير تفاصيل شهادات المشاركين من الرياضيين فى البطولة عن البطولة وفشلها، وتعرضهم للخطر في الدوحة، بسبب التنظيم السئ من ضمنها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية التى أثرت بشكل كبير على البطولة وفشلها ، وخاصة أن هناك سوء تنظيم، وقلة فى حضور الجمهور، ووصفتها الصحف العالمية أن هذه البطولة هى عرض للأشباح وليس بطولة حقيقية كما صرفت عليها قطر المليارات، ورغم ذلك فشلت باعترافات الجميع.

وشنت قطر حملة واسعة على المعارضين لها، لسحب وإسقاط الجنسية عنهم، والتي دائمًا ما ترتبط بإجراءات قمعية يقوم بها تنظيم الحمدين، والتي منها تقديم الأشخاص للمحاكمة بتهمة التخابر أو تجميد الأصول المالية ومصادرة الأموال والطرد من البلاد.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا مصورا بعنوان: "قطر ومسلسل الغدر"، أوضح أن قطر سحبت في الفترة الأخيرة، الجنسية من الآلاف من أبناء الشعب القطري، وذلك بعد انتهاء المنفعة في استخدام الجنسية للسيطرة عليهم، على سبيل المثال اللاعب سليمان حامد، بطل ألعاب القوى الذي حقق العديد من البطولات لقطر رغم كونه سوداني الأصل، ففور تقدمه في العمر وانتهاء المصلحة القائمة لقطر استغنت عنه وسحبت منه الجنسية، إضافة إلى طرده خارج البلاد.

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وكشف اللاعب السوداني، أنه تلقى عرضًا من قطر للتجنيس واللعب ضمن منتخبها، ولكن بعد أن رفع علمها في المحافل الدولية سُحبت الجنسية منه وتم طرده خارج البلاد، وسرقة حقوقه كاملة.

وفي خرق للقانون الذي وضعته كانت إجراءات إسقاط الجنسية مخالفة لقانونها، الذي حدد التحاق المواطن بالقوات المسلحة لدولة أخرى أو إذا عمل لمصلحة بلد في حالة حرب مع قطر، أو إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر، أو إذا تجنس لدولة أخرى.

أوضح اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن سبب دعم قطر للميليشيات الإرهابية في وسط أفريقيا، بمثابة تمزيق للدول، وتمزيق للمؤسسات الشرعية في الدول.



