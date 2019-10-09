حرب الطرقات.. 24 قتيلا خلال الأسبوع الماضي

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2133 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1581 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 شتنبر إلى 06 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألف و683 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و444 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألف و239 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و663 ألف و900 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4498 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6804 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 142 مركبة.