وادي عارة: إصابة بجريمة إطلاق نار وإضرام النار بسيارتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (52 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار في قرية البياضة بمنطقة وادي عارة، فجر اليوم الأربعاء.

وقدم الطاقم الطبي التابع لمركز النور الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب ومن ثم جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي جريمة أخرى، أضرم جناة مجهولون النار في سيارتين كانتا مركونتين أمام منزلي صاحبيهما في قرية مصمص، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. وجرى إخماد النار بالسيارتين. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

يذكر أن الاستياء والغضب يسودان المجتمع العربي في أعقاب ازدياد أعمال العنف والجريمة، وإطلاق النار وإحراق سيارات خصوصية وغيرها.