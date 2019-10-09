بريطانيا: اعتقال أكثر من 300 محتج على تغير المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قبضت الشرطة البريطانية في لندن على أكثر من 300 محتجّ على تغيّر المناخ، ممّن اشتركوا في عصيان مدني سلمي مستمر من أسبوعين، للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل لحماية البيئة.

وكانت جماعة جماعة "إكستينكشن ريبليون" للاحتجاج على تغير المناخ، قد نظمت مظاهرات يوم الإثنين في العديد من الدول بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا في إطار الضغط على السياسيين لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وهذه الاحتجاجات هي أحدث مرحلة في حملة دولية لجماعة "إكستينكشن ريبليون" من أجل اتخاذ خطوات أشد وأسرع لمكافحة تغير المناخ. وبرزت تلك الجماعة في شهر نيسان/ أبريل عندما عطلت حركة المرور في وسط لندن لمدة 11 يوما.

وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت 319 شخصا في نهاية يوم الإثنين، وانتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحتجين بأنهم "أفظاظ غير متعاونين".

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وقال جونسون بينما كان يتحدث في مناسبة مساء الإثنين أنّه "أخشى أن رجل الأمن لم يرغبوا في حضوري الليلة لأنهم قالوا إن الطريق يعج بـ ‘أفظاظ غير متعاونين‘". مستخدمًا وصفا عاميا بريطانيا للمحتجين المدافعين عن البيئة.

وقالت ديانا جونز، وهي من مقاطعة سوسيكس الإنجليزية في الجنوب إنّ "تصريحات جونسون لا تساعد"، وأضافت "لسنا أناسًا عاديين، نحاول التعبير عن خيبة أملنا العميقة بخصوص بطء عملية اتخاذ إجراء للحد من تغير المناخ، مع حكومة لا تصغي بالفعل ولا تمضي قدما بالفعل على النطاق الذي يجب أن تتخذه".

وتريد الجماعة أن تخفض بريطانيا انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2025 بدلا من 2050 الذي تحدده الحكومة.