مصرع طفلين بانهيار رملي جنوب غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طفلان مصرعهما مساء أمس الثلاثاء، جراء سقوطهما في حفرة أثناء اللعب في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. وجرى العثور عليهما بعد ثلاث ساعات من فقدانهم والبحث عنهما.
ووفقا لشهود عيان، فإن الطفلين يامن أكرم الأشهب (5 سنوات) مراد محمد الهواري (5 سنوات)، كانا يلهوان قرب مكان يتم نقل الرمال منه، ليقعا في حرفة صغيرة حيث غمرتهما الرمال قبل أن يتم انتشالهما جثتين هامدتين.
وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، رائد الدهشان، نقل طفلين موتى، إلى مشفى شهداء الأقصى إثر سقوطهما في حفرة قرب مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الزهراء وسط غزة.
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