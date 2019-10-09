إضرام النار في 4 سيارات باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون 4 سيارات خصوصية في حي "غانيه أفيف" بمدينة اللد صباح اليوم، الأربعاء.
وأفاد شهود عيان أن السيارات كانت مركونة في منتصف الشارع المؤدي للحي، أضرمت فيها النار، وجرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان حيث أخمدت الحريق ومنعت انتشاره إلى محيط السيارات.
وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.
هذا، وتسود البلدات العربية حالة من الاستياء والغضب العارمين في أعقاب ازدياد أعمال العنف والجريمة، إطلاق النار وإحراق سيارات خصوصية وغيرها.
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