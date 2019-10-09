شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يشنون قصفاً عنيفاً على مواقع المشتركة في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على القوات المشتركة بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة . وفي ذات السياق استهدفت مليشيات الحوثي مواقع عدة للقوات المشتركة شمال الدريهمي بمدفعية الهاون عيار 120 ، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 ، واستمر القصف على فترات متقطعة منذ صباح اليوم وحتى ساعات الظهيرة .

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