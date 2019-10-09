شكرا لقرائتكم خبر عن فرق المشتركة الهندسية تُفكك حقل ألغام حوثي بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل
فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل ألغام فردية زرعته مليشيات الحوثي الموالية لإيران شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة.
وقال مصدر في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة أن الفرق وأثناء قيامها بعملية مسح ميداني عثرت على حقل ألغام فردية زرعتها مليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح قبل دحرها منها ، وتمكنت الفرق من تفكيك الألغام ونزعها .
وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية عملت حتى الساعة على تفكيك ونزع أكثر من خمسة عشر لغماً فردياً شديدة الإنفجار ، وتجري عمليات مسح شاملة للمنطقة لتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها المليشيا.
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