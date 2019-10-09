شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر هجوماً حوثياً واسعاً على الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم واسع شنته مجاميع من مسلحو مليشيات الحوثي على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر المليشيا الموالية لإيران شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في الفازة من عدة إتجاهات ، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة خاضوا إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيات الحوثية ، وتمكنوا من كسر الهجوم والتصدي له بكل قوة واستبسال وحزم.

Advertisements

وأردفت المصادر إلى أن القوات المشتركة ألحقت بالمليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ، فيما لاذ من نجى من مسلحي المليشيا بالفرار..

وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم والقصف العنيف الذي شنته المليشيا على المواقع جاء بعد قيامها بحشد قواتها على مدى أيام ، واستقدام مئات المقاتلين والآليات نحو المنطقة.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد والخروقات والانتهاكات في كافة مناطق محافظة الحديدة ، وترفض الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.