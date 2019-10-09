شكرا لقرائتكم خبر عن يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية ومتفجرات في عدن والان مع التفاصيل

كشف قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن، يسران مقطري، عن ضبط خلية إرهابية وأطنان من المتفجرات والأسلحة كانت في فلة في عدن .

وقال القائد يسران في تسجيل فيديو، أن مكافحة الإرهاب تلقت معلومات إستخباراتية حول وجود خلية إرهابية داخل فيلة في مدينة القاهرة شمال عدن .. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ أمن عدن بالمعلومات للتحري والتأكد من صحتها .

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وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومة قامت قوة من مكافحة الإرهاب مسنودة بقوات الطوارئ والحزام الأمني بمداهمة الموقع والإشتباك مع الخلية الإرهابية .. لافتاً إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية وجنديين في حالة جيدة حالياً.

وأستعرض يسران المواد التي تم ضبطها في المنزل والتي شملت مواد متفجرة وأحزمة ناسفة وذخائر وقذائف أر بي جي .