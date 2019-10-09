شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت أمنية تعز بشأن أحداث التربة؟ والان مع التفاصيل

كشفت مصادر رسمية بشأن ما ناقشته أمنية تعز حول أحداث التربة.

حيث عقدت اللجنة الامنية بمحافظة تعز ، الثلاثاء ، اجتماعاً استثنانياً، لمناقشة الاوضاع والمستجدات الامنية والعسكرية بالمحافظة.

ووقف الاجتماع برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة اللواء الركن سمير الصبري ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي واركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي ،وقادة الالوية العسكرية والاجهزه الامنية ، تطورات الاوضاع العسكرية والامنية في مختلف الجبهات وسير الأوضاع في مدينة التربة.

وأكد قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الامنية ، على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة..لافتاً الى إن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية و السلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.

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وشدد على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية والامنيةمسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة..مشيراً الى أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجة عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على المليشيا وتثبيت الامن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها.

من جهته أكد وكيل أول المحافظة، على ضرورة تعزيز الجهاز الأمني وتمكينه من القيام بمهامه المتمثلة ببسط سيطرة الدولة وفرض هيبتها وانهاء المخططات الخبيثة للميليشيا الحوثية المزعزعة لامن واستقرار المناطق المحررة..داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد دون الالتفات للمغرضين الذين يسعون دائماً الى زرع الفرقة وتجاوز ذلك بتمكين أدوات الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وتطرق مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي ، الى جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الامن والاستقرار وتحقيق العدالة في المحافظة..مشيراً الى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية واحتياجاتها المرحلة القادمة .

كما شهد الاجتماع عدد من الكلمات والمداخلات من قيادات الألوية العسكرية والأجهزة والأمنية وقيادة الجبهات حول الأوضاع في الجبهات .