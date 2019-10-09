شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُقدم 1000 سلة غذائية لسكان أحياء غرب المكلا والان مع التفاصيل

تواصل الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات في محافظة حضرموت.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحوي 80 طنا و800 كيلو غرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة .

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ووفق الوكالة تأتي هذه المساعدات - التي قامت فرق " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " بتوزيعها على مستحقيها - في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

و أعرب سكان تلك الأحياء - عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية - عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة وشعبا لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها .

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية العام 2019 "عام التسامح" بلغت 30 ألفا و244 سلة غذائية تزن ألفين و443 طنا استفاد منها 151 ألف شخص ينتمون إلى الأسر غير القادرة و المتضررة في محافظة حضرموت .