صالح يشدد على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري، مبينا ان ذلك سيحسن أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات.

وقال صالح في بيان صدر خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر، وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء في مدينة الصدر".

وأكد صالح ان "العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة وواجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة"، مشددا على "أن التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة".

Advertisements

وتابع ان "رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".

وشدد على "ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".