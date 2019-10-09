انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

بعد سحب الإمارات والسودان في اليومين الأخيرين لعدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، أعلن التحالف العربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة التموضع.
وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
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