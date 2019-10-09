بارزاني لترامب: عزيزي دماء الكرد أكثر قيمة من المال والاسلحة

اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الاربعاء، ان "دماء" الكرد أكثر قيمة من المال والاسلحة، وذلك في رده على رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. وكتب بارزاني على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها "عزيزي الرئيس ترامب، ان شعب كوردستان اتبع دائما حقوقه العادلة". واضاف "لقد هزم البيشمركة داعش ويشكلون جزءًا فعالًا من التحالف ضد الإرهاب"، مشيرا الى ان "دماء الكرد أكثر قيمة من المال والأسلحة".



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