الجيش الإيراني يجري مناورة عسكرية 'مفاجئة' غرب البلاد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية، في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" للأنباء.
وبحسب ما أشارت وكالة "فارس"، فإن أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة".
وكان الجيش الإيراني أجرى في نهاية ايلول الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.
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