خدمة الانترنت تعود الى العراق باوقات الدوام الرسمي فقط

افاد مصدر في خلية الأزمة الحكومية، الاربعاء، بأن خدمة الانترنت ستعود خلال اوقات الدوام الرسمي فقط. ونقل المحلل الامني هشام الهاشمي عن المصدر قوله ان "أوقات بث خدمات الإنترنت من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر". Advertisements واضاف ان "هذا إجراء مؤقت قد يستمر الى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية". يذكر ان خدمة الانترنت توقفت خلال الايام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب على خلفية الاحتجاجات الدامية التي قُتل على اثرها عشرات المتظاهرين واصيب الالاف بجروح.



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