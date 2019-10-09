ممثلات عربيات بدون مكياج.. من الأجمل؟

تداول ناشطو مواقع التواصل، صورة تضم مجموعة من الممثلات المصريات، في إطلالات تخلّين فيها عن مساحيق التجميل. ومن بین الممثلات اللواتي ظھرن في الصورة: نیللي كريم، ياسمین صبري، أمینة خلیل، ھنا الزاھد، رحمة حسن، والممثلة التونسیة درة التي اشتھرت بتقديم أعمال تمثیلیة في مصر. برأيكم من تبدو أجمل؟

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