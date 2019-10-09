موسكو تدعو للحوار بين دمشق والأكراد بشأن الوضع شمال سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تدعو للحوار بين الحكومة السورية والأكراد بشأن الوضع في شمال شرق سوريا

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه من الأهمية بمكان تجنب زيادة التوتر في شمال شرقي سوريا.

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كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حذرت، الأربعاء، من "كارثة إنسانية" على وشك الوقوع، بسبب العدوان التركي المحتمل فيما يعرف بعملية شرق الفرات.

البيت الأبيض كان قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا، بعدما هدد أردوغان، السبت، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، ذات الأغلبية الكردية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.