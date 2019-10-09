قرقاش: نثمن تقدير القيادة السودانية لدور الإمارات وتجربتها

ثمن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تقدير القيادة السودانية لدور الإمارات وتجربتها، مؤكدا أن علاقات بلاده التاريخية مع الخرطوم تشهد صفحة جديدة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي على حد تعبير معالي عبدالله حمدوك".



وأضاف "علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وكم نثمن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها".

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وتابع "لمست في لقائي مع وزيرة خارجية السودان معالي أسماء محمد عبدالله حسا وطنيا لافتا ووعيا باللحظة التاريخية وإدراكا لحجم التحديات وأهمية معالجتها، كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة".

والإثنين الماضي، وصل إلى الإمارات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من المسؤولين.

ورحّب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالضيفين الكريمين، وتبادل معهما الأحاديث الودية، كما تناول الحديث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.