بلماضي يرفض الاعتذار لمحللي الجزائر بعد وصفهم بالمجرمين

جدّد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، هجومه على خبراء الكرة في الاستوديوهات التحليلية ببلاده، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده (الثلاثاء) للحديث عن المواجهتين الوديتين المنتظرتين لـ"الخضر" أمام الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، والمقررتين يومي 10 و15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي على الترتيب.

وكان بلماضي هاجم، في وقت سابق، خبراء الكرة بالجزائر، ووصف بعضهم بـ"المجرمين"، على خلفية انتقاداتهم المتواصلة للاعبين.

وقال اللاعب الأسبق لمانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المؤتمر: "أعترف بأنني لم أكن لطيفا مع خبراء الكرة في المرة السابقة، لكن عليهم أن يعوا أنهم قالوا أشياء غير مقبولة".

وتابع أن "هؤلاء الأشخاص يلحقون الضرر بمنتخب الجزائر، وأنا لست موجودا هنا من أجل الاعتذار لأي شخص كان".

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ولم يستسغ حسين عشيو، اللاعب الأسبق لمنتخب الجزائر والمحلل الحالي بقناة "الهداف"، هذا التصريح، حيث اعتبر أن مدرب "الخضر" تصرف بطريقة طائشة ومن دون مراعاة حق خبراء الكرة في التعبير عن مواقفهم بكل حرية.



ومن الواضح أن التصريح الجديد من بلماضي سيزيد من حدة التوتر بين الطرفين، وسيجعل الأمور تصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وشكل فوز منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر فرصة سانحة لبلماضي، لاعب مارسيليا الفرنسي الأسبق، من أجل مهاجمة خبراء الكرة، وذلك كرد فعل منه على الانتقادات التي طالته قبل انطلاق البطولة.

ويحذو المدرب الجزائري حذو البوسني وحيد حاليلوزيتش، المدرب الحالي للمغرب والأسبق للجزائر، الذي لم يتوان هو الآخر عن انتقاد خبراء "البلاتوهات" بألفاظ قوية.

يذكر أن بلماضي معروف بشخصيته القوية منذ أن كان لاعبا، حيث إنه لا يتردد في التعبير عن مواقفه بطريقة حادة.