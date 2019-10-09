لافروف يدعو لحوار بين الحكومة السورية والأكراد بشأن الاوضاع في شمال شرق سوريا

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لحوار بين دمشق والأكراد حول الأوضاع في شمال شرق سوريا، وسط ترقب لعملية عسكرية تقول تركيا إنها ستطلقها في أي لحظة في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف إن روسيا تشجع مثل هذا الحوار ومستعده لدفعه.
واعتبر لافروف أن الأنشطة الأمريكية في شمال شرق سوريا متناقضة وتظهر أن واشنطن غير قادرة على التوصل لاتفاقات، واصفا هذا السلوك بأنه "لعبة خطيرة قد تشعل اضطرابات في المنطقة كلها".
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