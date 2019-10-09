الإمارات تحقق إنجاز عربي وعالمي جديد على مستوى الإقتصاد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الامارات

كتب متابعات_الخليج 365

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجاز عربي وعالمي جديد على مستوى الإقتصاد الوطني، وذلك بحسب الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.



وأشار التقرير إلى أن الإمارات إحتلت المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 .. موضحاً أن تقدم دولة الإمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

ويرصد تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورًا أساسيًا، و22 محورًا فرعيًا.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.

وحققت دولة الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات حيث تقدمت في 52 مؤشرًا تنافسيًا عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشرًا وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.

Advertisements

كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشرًا عالميًا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

فعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور ”استقرار الاقتصاد الوطني“ والمركز الثاني عالمياً في ”محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات“ والرابع عالمياً في ”محور أسواق السلع“. كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محورًا رئيسيًا وهي كل من محور ”المؤسسات“ ومحور ”البنية التحتية“ ومحور ”تبني تقنية المعلومات والاتصالات“ ومحور ”التعليم والمهارات“ و“محور ”كفاءة أسواق السلع“ ومحور ”كفاءة سوق العمل“ ومحور “ ديناميكية الأعمال“ ومحور ”سعة الابتكار“.

أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الإمارات أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية منها المركز الرابع عالمياً في محور ”أداء القطاع الحكومي“ والسادس عالمياً في ”محور منافسة السوق المحلية“ والسابع عالمياً في كل من محور ”الأمن“ ومحور ”الانفتاح التجاري“، والثامن عالمياً في كل من محور ”ثقافة ريادة الأعمال“ ومحور ”البنية التحتية للنقل“ والتاسع عالمياً في محور ”التوجه المستقبلي للحكومة“. وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في العام 2019.

ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر ”قلة التغير السنوي في التضخم“ ومؤشر ”ديناميكيات الديون“ ومؤشر ”اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك“ ومؤشر ”قلة فجوة الائتمان“.

كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ”معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان“ ومؤشر ”نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك“ ومؤشر ”تنوع القوى العاملة“، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر ”سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات“، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر ”كفاءة الأطر القانونية“ ومؤشر ”قلة عبء الإجراءات الحكومية“ ومؤشر ”تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي“ ومؤشر “ الرؤية الحكومية طويلة الأمد“ ومؤشر ”اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية“، ومؤشر ”الأجور والإنتاجية“ ومؤشر ”توفر رأس المال المغامر“.

كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر ”عدد مستخدمي الإنترنت“ ومؤشر ”قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية“ و مؤشر ”نمو الشركات المبتكرة“.