استهدف العلاقات المصرية - الإثيوبية .. سقوط أخلاقي جديد للإعلام القطري

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

تميم

كتب الخليج 365

سجل الإعلام القطري، سقوطاً أخلاقياً جديداً في نقله للأحداث، ليضاف إلى السجل الأسود لوسائل إعلام الحمدين .



وأذاعت قناة قطرية في إحدى برامجها، "تغريدة منقولة" عن حساب مزور، وذلك بغرض إحداث خلاف في العلاقات المصرية الأثيوبية، على خلفية مفاوضات البلدين الدائرة حول سد النهضة.

وجاء في الخبر الذي أذاعته القناة القطرية، أن حساب "إثيوبيا بالعربي" على تويتر، نشر تغريدة تناولت قضية سد النهضة، واتهمت الحكومة المصرية بالتضحية بحقوقها في مياه النيل، مقابل مصالح شخصية.

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لكن الرد على التزييف القطري الرامي لإشاعة الخلافات والفتن بين الدول، جاء من قبل الحساب الأصلي لـ"إثيوبيا بالعربي"، الذي ذكر: "سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب EthiopyAr (الذي اعتمده القناة القطرية) مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر".

وأضاف الحساب الأصلي وهو AR_Ethiopia: "نود أن نؤكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد. ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة".

ولا يخلو سجل الإعلام القطري من محاولات نشر الفتن والتدخل في شؤون الدول، ففي أغسطس الماضي، استنكر مغردون سعوديون، ظهور قيادي من "جبهة النصرة" على شاشة قناة قطرية، على أنه مدون ينتقد سياسات الرياض، قبل أن يتبين أنه أحد قادة الجبهة المتطرفة في سوريا.