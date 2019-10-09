شكرا لقرائتكم موسكو تدعو لحوار بين الأكراد ودمشق.. وقسد تدرس الخيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن موسكو تدعو للحوار بين حكومة النظام السوري والأكراد بشأن الوضع في الشمال الشرقي من البلاد.

وأضاف لافروف "من المهم تجنب زيادة التوتر في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا".

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إلى ذلك، حذر من أن السياسات الأميركية في سوريا قد "تشعل" المنطقة برمتها.

ندرس الخيارات

وكان دران جيا كُرد، مستشار "الإدارة الذاتية" قال في مقابلة مع "العربية.نت"، فجر الأربعاء، "ندرس كافة الخيارات الممكنة لمواجهة الهجوم التركي، وفي حال تساهل التحالف الدولي مع ذلك، حينها يمكن أن نتواصل مع الجانب الروسي والنظام السوري لردعه، لكن حتى الساعة ليس هناك أي تواصل بيننا".

كما دعا المسؤولين في دمشق وموسكو إلى "القيام بمسؤولياتهم" تجاه "الاحتلال التركي الداعم للإرهاب والّذي يهدد وحدة الأراضي السورية".