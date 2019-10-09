العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية تحذر العدو الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

حذرت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية الثلاثاء من التعاطي مع سلوك العدو الإسرائيلي الذي يستهدف المقاومة، عبر جمع بيانات للمقاومين من خلال مؤسسات خيرية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة تعقيباً على بيان وزارة الداخلية حول أساليب مخابرات الاحتلال، ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني في جمع المعلومات عن المقاومة في قطاع غزة، وأسلوب الاغتيال المعنوي للمقاومين.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قالت إن العدو الإسرائيلي يستخدم أساليب جديدة، لجمع المعلومات الاستخباراتية والأمنية، من خلال انتحال صفات جمعيات إنسانية، أو استغلال موقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت الغرفة إن ذهاب جيش الاحتلال لجمع المعلومات الاستخبارية تحت غطاء جمعيات خيرية ومؤسسات صحية وأخرى سياحية، جاء نتيجة التحدي الذي فرضته الأجهزة عليهم بعد كشف جزء كبير من عملائه.

واعتبرت الغرفة أن تعاطي بعض الشخصيات الفلسطينية مع المنسق وضباط مكتبه خطورة بالغة، وسلوكاً يتنافى مع القيم الوطنية، وقررت رفع الغطاء عن كل شخص يتعاطى مع المنسق الذي يعد ضابطا مركزيا في وزارة الحرب الصهيونية.

ودعت الغرفة المشتركة جميع أبناء شعبنا لعدم التعاطي مع سلوك العدو الإسرائيلي، والعمل بأصول شعبنا القائمة على احتضان كل ثائر مقاوم.