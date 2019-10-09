قمة غير رسمية بين رئيس الصين ورئيس وزراء الهند هذا الأسبوع في شيناي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنّ "رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة غير رسمية" هذا الأسبوع".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المحادثات الّتي ستُعقد في شيناي بجنوب الهند، ستقدّم فرصة للزعيمين لمواصلة مباحثاتهما حول مسائل شاملة ذات أهمية ثنائيّة وإقليميّة ودوليّة، ولتبادل وجهات النظر حول تعزيز شراكة التنمية الهنديّة- الصينيّة".
وكانت قد بدأت الهند الجمعة والسبت الماضيين التحضير للمحادثات، لكن تكهنات برزت عن احتمال تأجيلها وسط خلافات على قضايا عدّة. ومن بين تلك المسائل، التوتر إزاء إجراءات الهند في آب لتقسيم ولاية جامو وكشمير إلى شطرين، والتدريبات العسكريّة الهنديّة في ولاية اروناشال براديش، والّتي تطالب بكين بجزء منها.
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