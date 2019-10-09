أعلنت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا أن "الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول العام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري"، معربة عن أسفها "إزاء التباطؤ المتزامن في نسبة النمو الاقتصادي في العالم".
وفي خطاب قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أوضحت أن "صندوق النقد الدولي سيصدر في 15 أتشرين الأول الحالي، توقعاته المنقحة للنمو لكل من عامي 2019 و2020"، متوقعة "تباطؤ النمو للعام 2019 في نحو 90 في المائة من العالم".
ولفتت الى أن "النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي"، كاشفة أن "نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريبا"، معتبرة أن "التوتر التجاري المتعدد لم يعد يشكل مخاطر لكنه يترك تأثيرا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة صندوق النقد: نتوقع تباطؤ النمو للعام 2019 في نحو 90 في المائة من العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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