شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتشغيل المعهد الفنى الصحى بالمنيا لحل أزمة العجز ببعض التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ قرار تشغيل المعهد الفنى الصحى بمحافظة المنيا، وذلك على الرغم من الانتهاء من بنائه وتجهيزه لحل مشاكل عجز بعض التخصصات بالمحافظة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، فى تصريحات له، أن اتخاذ القرار يهدف لرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، حيث يتقدمون فى المعاهد المماثلة بمحافظة القاهرة وبنى سويف، وفى حالة عدم تشغيله وإدراجه بالتنسيق للعام الدراسى الحالى يعتبر إهدارًا للمال العام وضياعًا لجهود الدولة وسوء إدارة يستوجب المسائلة والمحاسبة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة السابقة شهدت طفرة كبيرة فى عدد من القطاعات والمشروعات القومية، كما شهد ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطن وخاصة محدودى الدخل، ولهذا على التنفيذيين ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لرفع الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وفى إطار التوجه العام لحل بعض المشاكل والملفات العالقة منذ سنوات.