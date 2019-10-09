حقوقيون يستعرضون أزمة السكن في المغرب عنوانها جرائم فساد وحكامة سيئة

خلد العالم، أمس الاثنين، اليوم العالمي للموئل (السكن والأرض)، الذي صادف، أول أمس الاثنين، وفي هذا السياق، انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “الانتهاكات المسجلة في هذا المجال ترقى إلى مستوى الجريمة”، مبرزة أن ” عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة، والفقدان المعنوي، والمعاناة العميقة، والتهجير الجماعي”.

واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “أزمة السكن في المغرب، أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد، والحكامة السيئة، وشجع رجال المال، والمنعشين العقاريين النافذين”، مشددة على أن هذه الأزمة “تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة”.

ودعت الرابطة ذاتها إلى “تحديد صلاحيات كل طرف، وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال”.

كما سجل المصدر ذاته، “استمرار أزمة مدن الصفيح في أهم المدن المغربية، مثل الدارالبيضاء – القنيطرة – فاس – طنجة، رغم الأرقام الايجابية، التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة”.

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ولفتت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الانتباه إلى ما اسمته “تخبط الحكومة المغربية، ولعبها بالنار عبر عملية تهجير جماعي لسكان الأحياء الصفيحية، إلى مناطق نائية، وبعيدة، حيث تؤسس لبؤر الإجرام، والتهميش، والتطرف، الذي ستظهر نتائجه بعد سنوات قليلة”.

وعلاوة على ذلك، أشار المصدر ذاته إلى” غلاء السكن والعقار، وسيطرة مجموعات نافذة على المجال، نظرا إلى انعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات، واستمرار الإخلاء القسري للعديد من سكان دور الصفيح، دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية، والإحراق الجماعي أحيانا”.