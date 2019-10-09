باريس سان جيرمان يسعى للاستغناء عن أحد نجومه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للاستغناء عن خدمات أحد نجومه وعدم تجديد عقده خلال الفترة القادمة.
وقالت صحيفة "ليكيب"، إن باريس سان جيرمان لا يفكر في تجديد عقد قائده البرازيلي تياغو سيلفا، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، غير مقتنع بفكرة استمرار تياغو سيلفا مع الفريق الفرنسي، في ظل تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 35 عامًا.
وذكرت أن النادي الفرنسي يعمل على تمديد عقود الثنائي، البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.
وانضم تياغو سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2012، قادمًا من ميلان، وشارك مع الفريق الفرنسي في 291 مباراة، وسجل 16 هدفًا، وصنع 4 آخرين.
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