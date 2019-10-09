قلنسوة: إطلاق نار على مبنى البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون فجر اليوم، الأربعاء، النار على مبنى بلدية قلنسوة، وكذلك مبنى الشرطة الجماهيرية المحاذي لها دون وقوع إصابات فيما ألحق الاعتداء أضرارا بالممتلكات.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
وأعرب عدد من أهالي قلنسوة عن سخطهم واستنكارهم للاعتداء على البلدية وازدياد أعمال العنف والجريمة في المدينة دون رادع.
يذكر أن بلدية قلنسوة تعرضت لإضرام النار بصورة متعمدة داخل قاعة الجلسات، قبيل الانتخابات المحلية الأخيرة، وأتت النار في حينه على الطابق العلوي وأحدثت أضرارا جسيمة وخسائر فادحة.
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