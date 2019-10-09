شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل العملية الخاطفة للقوات الجنوبية بالضالع والان مع التفاصيل

كشف المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ليل أمس، تفاصيل العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها وحدات من القوات الجنوبية المشتركة، وأنتهت بتحرير مدينة الفاخر شمال الضالع وتطهيرها من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال المركز في تقرير له،، أنه العملية العسكرية أنطلقت في بداية ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر ونفذتها وحدات عسكرية من القوات الجنوبية المشتركة في شمالي وغرب الضالع .

وأضاف المركز أن العملية أفضت إلى التحرير والسيطرة الكاملة على عشرات المواقع والقرى والمناطق الإستراتيجية بالإضافة إلى أسر العديد من الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران ، وإعطاب وإغتنام العديد من أسلحة الميليشيات ومصرع وجرح العشرات منهم .

وأوضح المركز أن عملية التحرير إنطلقت شمالاً مروراً بعدد من مناطق إستراتيجية شمالي وغرب المحافظة ووصولا" إلى مناطق إستراتيجية على تخوم عمق محافظة إب ،

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وبحسب المركز فقد أسفرت العملية عن التحرير والسيطرة الكاملة على تبة ملك ـ تبة الذاري ـ وتبة الطويلة - تباب القراميد الثلاث ـ _والزبيريات العليا ـ والزبيريات السفلى ـ وحبيل الغشة ـ قريه دبيان ـ لكام الذرة ـ حبيل العصد ـ لكمة السود ـ حبيل مهتم ـ _قرية حمان ـ قرية سليم قرية ـ قرية الزمعري_سوق الفاخر ـ_ منطقة الفاخر ـ لكمة عثمان ـ قسم الفاخر_ شعب الماء ـ قرية مرخزة_ حبيل الضبة ـ قرية الخرازة_ قرية الدرما ـ مدرسة العرم ـ قرية الظاهرة ـ وادي الغدير ـ حبيل الكلب ـ قرية الجبجب ـ قرية الريبي ـ قرية عويش ـ قرية باجة .

وعلى ذات السياق وبالتزامن مع تلك عملية التحرير الواسعة جبهة الأزارق كانت هي الأخرى تتوالى منها الإنتصارات ، فبعد تحرير منطقة الفاخر شنت وحدات من قواتنا الجنوبية المشتركة هجوم عنيف على ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة الازارق .

وذكر المركز أن القوات الجنوبية تمكنت من تحرير مواقع عدة كان أهمها موقع لكمة ورزان - وموقع القرن - ولكمة اليهودي - وموقع الأساس - وموقع نقطة مقطار - وجميعها مواقع حدودية تابعة إداريا لمديرية الحشاء .

ونقل المركز عن المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الضالع النقيب / ماجد الشعيبي، إن القوات الجنوبية تواصل تقدمها بخطوات ثابتة صوب تحرير محافظة إب .. مضيفا" إن القوات الجنوبية تضع اليوم أقدامها في عمق محافظة إب في تقدم ملحوظ يهدف إلى تأمين محافظة الضالع بشكل كامل والإنطلاق صوب تحرير مناطق شاسعة من محافظة إب المحتلة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .