شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يوجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات الدامية على المحتجين والان مع التفاصيل

وجه الرئيس العراقي برهم صالح بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة في العراق منذ الأول من أكتوبر.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس برهم صالح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء .

وأوضح البيان أن الرئيس العراقي شدد، بعد لقائه عدد من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء.

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كما شدد على وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات. ولفت إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة.

وصوت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على تجميد عمل مجالس المحافظات وإطلاق مِنح مالية للعاطلين عن العمل، وذلك ضمن سلسلة قرارات لتطويق الاحتجاجات الشعبية.

وقال بيان صادر عن البرلمان أن اللجنة النيابية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء، وصرف تعويضات للجرحى وإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين .