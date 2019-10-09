شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات مستمرة في وقوفها مع السودان ودعم مسيرته والان مع التفاصيل
قالت صحيفة خليجية، "وقفت الإمارات إلى جانب السودان، الدولة والشعب، في حواره نحو التغيير، ودعمت توقه إلى إرساء الأمن والاستقرار في أرض عانت ويلات النزاعات والاقتتال والفرقة لعقود خلت، وعززت من صموده بالرهان على وعي الشعب تجاه المؤامرات التي تحاك ضد خلاصه".
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء "يثبت السودانيون كل يوم قدرتهم على تجاوز جميع العقبات التي تحول دون مضيهم نحو تحقيق التنمية وتحسين واقع الدولة الاقتصادي، بعد أن قطعوا شوطاً في صياغة نظام سياسي قادر على تحمل مسؤولية الفترة الانتقالية، وتحقيق انفراجة برفع الحصار الدولي الذي كان مفروضاً على البلاد بسبب سياسات النظام السابق".
وأشارت إلى أن "الإمارات مستمرة في وقوفها مع السودان ودعم مسيرته نحو الاستقرار ومساندته دولياً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء السودانيين في زيارة للدولة تفتح الآفاق إلى مزيد من التعاون بين البلدين".
واختتمت "الشقيقان يقفان معاً، حتى تحقيق شعب السودان آماله في دولة يعمها السلام وتزدهر فيها التنمية، وذلك لا يكون إلا بتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، واتفاقهم على البقاء يداً واحدة في مواجهة كل ما يعيق مسيرة بناء دولتهم، والحذر من أطراف وحركات إقليمية لا يروقها إلا منظر الدم".
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