شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مالك مطعم شهير في عدن برصاص مسلحين مجهولين والان مع التفاصيل

قالت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مالك أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة عدن .

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وذكرت المصادر، أن المسلحين أطلقوا النار ليل الثلاثاء على مدير مطعم الحمراء في عدن" عادل دعدع" بينما كان يقود سيارته جوار فندق الذيباني بخور مكسر ولاذوا بالفرار .

وأشارت المصادر، إلى أن دعدع فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى .. مشيرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي يعتقد أنها جنائية .