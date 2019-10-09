شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. العاصمة عدن تصحو على أجواء ماطرة والان مع التفاصيل

استيقظ سكان العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، على أجواء ماطرة شهدتها معظم مديريات ومناطق المدينة، التي عاشت صيفاً ساخناً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع تزايد ساعات إنقطاع الكهرباء .

وخرج سكان المدينة إلى الشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار للإستمتاع بهذه الأجواء التي أضفت بعضاً من البرودة على حالة الطقس .

وأفاد مراسل (اليمن العربي) أن الأمطار لم تستمر طويلاً ولكنها ساهمت في تلطيف الأجواء وتخفيف درجة حرارة الصيف الذي يعيش أيامه الأخيرة هذا العام في عدن .