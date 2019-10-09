شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بمدينة المكلا لمناقشة إنشاء مكتب خدماتي والان مع التفاصيل

شهدت مدينة المكلا أمس ،اجتماعا بين المهندس عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا والعميد منير كرامة التميمي مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت والدكتور محمد سالم باخلعة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت والسلطة المحلية بمديرية المكلا ومكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة حضرموت.

وناقش الاجتماع، فكرة إنشاء مكتب خدماتي متكامل يضم الأمن والأشغال والعقار والسلطة المحلية بالمديرية بالإضافة إلى عدد آخر من المكاتب لتسهيل وتيسير معاملة الأهالي وسرعة البث فيها.

وبحث الاجتماع، العلاقات المشتركة وكيفية تطويرها والعمل على توطيد تلك العلاقات والمضي بها قدما نحو تحقيق المزيد من الانجازات على الصعيدين الأمني والمدني وتوحيد الجهود لتحقيق التوازن المنشود بالعمل المشترك وخلق منظومة إدارية متكاملة هدفها حماية المصالح العامة وخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت .