شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري:مسئولون فرنسيون دعوا لمقاطعة كأس العالم في قطر والان مع التفاصيل
قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن نواب البرلمان في فرنسا، والإعلاميين والسياسيين، يرفضون إقامة كأس العالم 2022 في قطر، بعد ما حدث من مشكلات وإغماءات من جانب المشاركين ببطولة ألعاب القوى الأخيرة بقطر.
وعرض أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» لقطات مصورة من جانب مسئولين فرنسيين، يؤكدون ضرورة إعلان فرنسا مقاطعة كأس العالم في قطر.
وتضمن التقرير، أنه لأول مرة ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يتسبب في تغيير تقويم جميع البطولات الأخرى عن المتبع دائما.
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