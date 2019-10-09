شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير يكشف فضائح تنظيم قطر لبطولة ألعاب القوى والان مع التفاصيل

كشف تقرير جديد بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، فضائح تنظيم قطر في بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت بشهادات الجميع من المشاركين ووسائل الإعلام الأجنبية. ورصد التقرير تفاصيل شهادات المشاركين من الرياضيين فى البطولة عن البطولة وفشلها، وتعرضهم للخطر في الدوحة، بسبب التنظيم السئ من ضمنها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية التى أثرت بشكل كبير على البطولة وفشلها ، وخاصة أن هناك سوء تنظيم، وقلة فى حضور الجمهور، ووصفتها الصحف العالمية أن هذه البطولة هى عرض للأشباح وليس بطولة حقيقية كما صرفت عليها قطر المليارات، ورغم ذلك فشلت باعترافات الجميع .



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