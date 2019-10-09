شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد شنكر: إيران تواصل دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة والان مع التفاصيل

اتهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر اليوم الثلاثاء، إيران بالمسؤولية عن مهاجمة منشآت النفط السعودية وتهديد أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن التحالف البحري يسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج.

وقال في تصريحات وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية إن "إيران تواصل دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة"، مضيفاً أن "روسيا والصين تلعبان على الخلافات بين الدول بينما الولايات المتحدة تعتمد على المقاربات لحل مشاكل المنطقة".

وهاجم شنكر الصين مؤكداً أنها تزج بمسلميها في المعتقلات، وأن حملة الصين ضد أقلية الإيغور تتجاوز الاعتقال، ولفت إلى أن دولاً عربية وقعت على عريضة تمدح فيها الممارسات الصينية داعياً إياها إلى سحب توقيعها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 2.5 مليار دولار لمساعدة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، كما قدمت مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لمشاريع جديدة في العراق، موضحاً أن واشنطن تساعد على عودة النازحين إلى بلادهم.