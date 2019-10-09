شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لقناة الجزيرة القطرية على يد حساب "إثيوبيا بالعربي" والان مع التفاصيل

تعرضت قناة الجزيرة القطرية لفضيحة مدوية على يد حساب إثيوبيا بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحساب إثيوبيا بالعربي هو حساب يروج للسياسية الإثيوبية كما ينشر دعاية اقتصادية وسياحية للمزارات وفرص الاستثمار في إثيوبيا.

وذكرت قناة الجزيرة إن حساب إثيوبيا بالعربي نشر تغريدات مسيئة لمصر والشعب المصري تتعلق بملف المياه، وعرضت الجزيرة تغريدات قالت إنها لحساب إثيوبيا بالعربي.

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ودفعت خطوة قناة الجزيرة القطرية الحساب الإثيوبي إلى الرد عليها، مؤكدا أنه كرر مرارا وتكرارا أن الحساب الذي اعتمدت عليه قناة الجزيرة القطرية هو حساب مزيف ينتحل صفة الحساب الحقيقي، وأن إثيوبيا والإثيوبيين يكنون كل الاحترام والتقدير للشعب المصري الشقيق.

وقال الحساب الإثيوبي "لذا نود أن نأكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد".

ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة!