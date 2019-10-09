افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم انهاء حالة الانذار "ج" لقطعات الجيش. وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365، انه "تم انهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها الى حالتها الاعتيادية". Advertisements واضاف ان "ذلك جاء نظرا لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات". يذكر ان القطعات الامنية دخلت مع بدء التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات بالانذار "ج".



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