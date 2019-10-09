واشنطن تعلق على تظاهرات العراق: ندين استخدام العنف

دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعمال العنف الدامية في العراق، داعيا حكومة البلاد إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن "بومبيو دان خلال اتصال مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعمال العنف الأخيرة في العراق، وأشار إلى أن من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا".

وأضافت أن "الوزير أعرب عن أسفه للخسائر المأسوية في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

Advertisements

وكرر بومبيو أن "التظاهرات العامة السلمية عنصر أساسي في كل الديمقراطيات"، مؤكدا على أن "لا مكان للعنف في التظاهرات، سواء من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.