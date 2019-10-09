علاوي يعلق على قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين

علق رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، على قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "قرار مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة ادارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء".
وبارك علاوي "مجلس النواب هذه الخطوة"، داعيا الى "الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، على الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
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